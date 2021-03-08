Ситуація з коронавірусом на Закарпатті більш ніж критична

Джерело:Закарпатська ОДА
Головний лікар обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк розповів, що ситуація з коронавірусом у Закарпатській області більш ніж критична. Там щодня помирає по 12 хворих.
Під час брифінгу Михайло Поляк розповів, що за минулий тиждень кількість хворих на Закарпатті зросла на 24%.
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Щодня у регіоні виявляють понад 500 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому захворюваність серед дітей зросла на 5%.
Також зросли захворюваність і смертність у віковій групі 35 – 45 років. Усі палати інтенсивної терапії обласної клінічної лікарні заповнені.
Така ситуація повинна спонукати закарпатців серйозно задуматися і бути свідомими у дотриманні всіх карантинних обмежень,
– зауважив Поляк.
Закарпатська область опинилася у червоній карантинній зоні. Нові обмеження набули чинності від 8 березня.
В регіоні заборонено: