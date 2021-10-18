Ліжка з киснем зайняті

Заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Олена Головіна розповіла, що станом на 18 жовтня усі 719 точок з потоковим киснем зайняті.

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У нас на сьогодні 1540 ліжок, у стаціонарі перебуває 1149 пацієнтів. Так, були такі випадки, коли стояли швидкі, вирішувалося питання про кисневі точки реанімаційних ліжок, тому що, дійсно, 719 точок, які на сьогодні у нас підключені до потокового кисню зайняті,

– розповіла Головіна.

Тож медики оперативно вирішували питання, куди направити пацієнтів: в реанімацію, чи можна покласти на звичайне ліжко, під'єднавши до концентратора, щоб хворий зміг дихати.

Водночас Олена Головіна зауважили, що усі хворі, яких привозила швидка – розмістили у лікувальні заклади. Крім того, за її словами, планують запуск кисневих місць у ще двох лікарнях міста, а у 13-й лікарні вже облаштували 113 точок, які працюють "у тестовому режимі".

Зараз ще йде монтаж нових кисневих точок у 17-й лікарні та розглядається питання про встановлення, розширення кисневих точок у 8-й лікарні, яку ми відкрили буквально тиждень тому,

– додала Головіна.

Актуально про COVID-19 в Харкові

Харківська область входить у перелік областей, які демонструють перевищенні показники госпіталізації та кількості інфікованих, а відтак не відповідають показникам жовтої зони. Водночас поки Харківщина у жовтій карантинній зоні.

Впродовж доби у Харківській області зареєстрували 823 випадки інфікування коронавірусом.

Через помаранчеву зону, у Харкові ввели низку обмежень для громадян. Зокрема, відтепер заповненість громадського транспорту не може перевищувати кількість сидячих місць у салоні. Усі пасажири зобов'язані одягати захисні медичні маски.

За інформацією Харківської поліції, з початку 2021 року тільки у метро склали протоколи на понад 1 тисячу людей, що їхали без масок. Вони порушували масковий режим.

МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Інфографіка 24 каналу