Критична ситуація на Миколаївщині

Так, завантаженість ліжок станом сьогодні у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – 76,3%.

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Зазначається, що на 100% завантажено ліжко-місця:

у Очаківській багатопрофільній лікарні – 65 пацієнтів;

у багатопрофільній лікарні Весянській, Нечаянській, Радсадівській ОТГ – 50 пацієнтів;

у Південноукраїнській багатопрофільній лікарні 107 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 та 3 – з підозрою;

у Снігурівській міській лікарні – 80 пацієнтів.

Нагадаємо, станом на 10 листопада у лише Миколаївській області виявили 1 067 нових підтверджених випадків COVID-19.

Загалом ситуація по інших медзакладах:

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Джерело: МОЗ