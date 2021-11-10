Критична ситуація на Миколаївщині
Так, завантаженість ліжок станом сьогодні у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – 76,3%.
Увага Двічі обікрав лікарню та заразився там COVID-19: на Хмельниччині чоловіка спіткала карма
Зазначається, що на 100% завантажено ліжко-місця:
- у Очаківській багатопрофільній лікарні – 65 пацієнтів;
- у багатопрофільній лікарні Весянській, Нечаянській, Радсадівській ОТГ – 50 пацієнтів;
- у Південноукраїнській багатопрофільній лікарні 107 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 та 3 – з підозрою;
- у Снігурівській міській лікарні – 80 пацієнтів.
Нагадаємо, станом на 10 листопада у лише Миколаївській області виявили 1 067 нових підтверджених випадків COVID-19.
Загалом ситуація по інших медзакладах:
Коронавірус в Україні: актуальна статистика
Джерело: МОЗ
- Впродовж минулої доби в Україні зафіксували 23 283 випадки захворювання на коронавірус.
- За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли – 3 130 772 людини. Станом на 10 листопада видужали 2 553 842 пацієнти.
- Від ускладнень коронавірусної хвороби, на жаль, померли 74 206 хворих.