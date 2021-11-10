Ситуація максимально критична: на Миколаївщині 4 COVID-лікарні завантажені на 100%

10 листопада 2021 , 16:54
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Джерело:

Миколаївська ОДА

Станом на 10 листопада у Миколаївській області 4 лікарні завантажені пацієнтами на 100%. Втім ситуація у інших лікарнях теж невтіша.

Критична ситуація на Миколаївщині

Так, завантаженість ліжок станом сьогодні у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – 76,3%.

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Зазначається, що на 100% завантажено ліжко-місця:

  • у Очаківській багатопрофільній лікарні – 65 пацієнтів;
  • у багатопрофільній лікарні Весянській, Нечаянській, Радсадівській ОТГ – 50 пацієнтів;
  • у Південноукраїнській багатопрофільній лікарні 107 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 та 3 – з підозрою;
  • у Снігурівській міській лікарні – 80 пацієнтів.

Нагадаємо, станом на 10 листопада у лише Миколаївській області виявили 1 067 нових підтверджених випадків COVID-19.

Загалом ситуація по інших медзакладах:

Коронавірус в Україні: актуальна статистика

Джерело: МОЗ

  • Впродовж минулої доби в Україні зафіксували 23 283 випадки захворювання на коронавірус.
  • За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли – 3 130 772 людини. Станом на 10 листопада видужали 2 553 842 пацієнти.
  • Від ускладнень коронавірусної хвороби, на жаль, померли 74 206 хворих.
Автор: Аліна Оліховська