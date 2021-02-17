Ситуація майже критична, – Ляшко про ситуацію з COVID-19 в Івано-Франківську

Головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Івано-Франківській області майже критична ситуація з захворюваності на коронавірус. Тому області планують розгорнути додаткові ліжка.

Під час візиту на Івано-Франківщину Віктор Ляшко розповів, що ситуація в області майже критична попри те, що там виконувалися всі доручення уряду.

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Віктор Ляшко “Ситуація щодо поширення коронавірусної хвороби залишається напруженою, а в Івано-Франківській області, я б сказав, майже критичною”.

Тож для того, аби розвантажити лікарні, в області планують ввести ще 600 ліжкомісць. Вони матимуть централізований доступ до кисню, а поруч з ними буде чергувати підготовлений персонал.

Що відомо про ситуацію в лікарнях Франківська:

В Івано-Франківській області один з найбільших рівнів захворюваності на 100 тисяч населення і другий найбільший рівень за кількістю зайнятих ліжок – у середньому 73%.

В Івано-Франківській Центральній міській клінічній лікарні, яка приймає хворих на коронавірус, зайняті всі ліжкомісця. Хворі лежать у коридорах, їдальнях і кабінетах лікарів. Медичний персонал розгортає додаткові ліжкомісця у міському перинатальному центрі.

У міській клінічній лікарні №1, яка теж приймає хворих на коронавірус, зайнято 80% ліжкомісць.

У міській клінічній дитячій лікарні станом на 16 лютого лікувалось 83 пацієнти. 3 дитини перебували у реанімації.

У багатьох населених пунктах області заповненість ліжкомісць у лікарнях становить більш ніж 90%.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що у місті мусять залучати додатковий медичний персонал. Також готові відкрити ще 2 лікарні.

За минулу добу в Івано-Франківській області зафіксували 646 нових хворих на коронавірус. Ще 9 пацієнтів померли. Натомість виписали 390 людей