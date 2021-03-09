Три лікарні у Чернівцях, що приймають пацієнтів із COVID-19 заповнені майже до кінця. Влада області говорить про те, що минулий тиждень став найважчим за весь час пандемії.

Чернівецькі лікарні №1, 3 і 4 завантажені уже на 98 – 100%. Реанімації цих лікарень також повністю забиті. Такі дані надав директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олег Чорний.

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Рекорди госпіталізацій

Минулий тиждень був найважчим із часів початку пандемії для системи охорони здоров'я нашої області. Ми мали абсолютні антирекорди із госпіталізації, коли за одну добу у госпітальні бази потрапили 176 пацієнтів,

– розповів Олег Чорний.

За останній рік, розповів посадовець, такої госпіталізації ще не було. За його словами, з минулого тижня пацієнтів із обласного центру почали госпіталізовувати у Герцаївську та Новоселицьку районні лікарні. І вони також почали завантажуватись.

Влада області звернулася до Чернівецької міської ради з проханням підготувати резерв. Йдеться не лише про місця у лікарнях, а й про медиків, які надаватимуть допомогу.

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