Ситуація дуже непроста: мер Івано-Франківська розповів про COVID-19 у місті

В Івано-Франківську фіксують стрімке зростання кількості хворих на COVID-19. Зокрема, у місті мусять залучати додатковий медичний персонал та ресурси для забезпечення відповідного лікування.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що збільшенню захворюваності сприяли різдвяні свята та значна кількість відвідувачів місцевих курортів. Зокрема, через зростання кількості хворих у місті довелося виділити гінекологічне відділення пологового будинку.

Читайте також Скільки доз вакцини отримає Україна від Польщі і звідки уряд візьме гроші

Марцінків зазначив, що в центральній міській клінічній лікарні ситуація дуже невтішна. За його словами, впродовж доби 15 лютого в Івано-Франківській громаді підтвердили 128 випадків захворювання.

Ситуація дуже-дуже непроста. Лікарі працюють, надають велику допомогу, але мусимо зараз залучати додаткові ресурси, додатковий медичний персонал для забезпечення відповідного лікування,

– розповів Марцінків.

Мер міста повідомив, що наразі місць в лікарнях не вистачає, однак кисневих точок провели багато. За його словами, в Івано-Франківську готові розгорнути ще 2 поліклініки для хворих на коронавірус. Однак навіть попри це ситуація є достатньо напруженою.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко 16 лютого вирушив на Прикарпаття через надзвичайно високий рівень поширення COVID-19. Зокрема, у багатьох населених пунктах області заповненість ліжко-місць становить понад 90%. Детальніше про це – читайте тут.

До теми У Сумах лікарі не хотіли приймати жінку, бо боялися COVID-19: вона померла

Чого очікують у місті

Марцінків зазначив, що в Івано-Франківську вже готуються до розгортання додаткових лікарняних місць.

"Ми бачимо, що треба максимально залучати обласну лікарню. Не розуміємо, чому там приймають таку невелику кількість пацієнтів", – заявив він.

Мер міста підсумував, що у міських лікарнях перебуває третина хворих на коронавірус з області та інших регіонів України. За його словами, люди знають, що в Івано-Франківську надають якісну медичну допомогу.

Читайте також Пацієнти лежать в коридорах: у лікарні Франківська критична ситуація, зайняті всі ліжка

COVID-19 на Прикарпатті: що відомо

Джерело: апарат РНБО України