Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, епідемічна ситуація в державі почала стабілізуватися.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що покращення спостерігають у всіх областях. Про це він повідомив під час брифінгу 13 квітня.

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Ми вийшли на пік захворюваності, на пік третьої хвилі. Зараз поступово ситуація почала стабілізуватися. Ми вже це бачимо по всіх регіонах,

– сказав глава МОЗ.

Максим Степанов пояснив, що минулого тижня зафіксували на 2 тисячі менше випадків госпіталізацій хворих, ніж сімома днями раніше. Також зменшилася кількість викликів медиків швидкої допомоги.

Зверніть увагу! У НАН 30 березня оприлюднили прогноз, згідно з яким, пік третьої хвилі COVID-19 в Україні очікували протягом наступних одного – двох тижнів.

Ситуація з коронавірусом в Україні: коротко

Станом на 13 квітня COVID-19 діагностували у 1 872 785 мешканців України.

За минулу добу інфекцію виявили у 11 680 людей.

Померли від ускладнень інфекції 457 пацієнтів.



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