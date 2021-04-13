Ситуація почала стабілізуватися, – Степанов повідомив про пік третьої хвилі COVID-19 в Україні
Максим Степанов заявив, що Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, епідемічна ситуація в державі почала стабілізуватися.
Джерело:24 канал
Міністр охорони здоров'я зазначив, що покращення спостерігають у всіх областях. Про це він повідомив під час брифінгу 13 квітня.
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Ми вийшли на пік захворюваності, на пік третьої хвилі. Зараз поступово ситуація почала стабілізуватися. Ми вже це бачимо по всіх регіонах,
– сказав глава МОЗ.
Максим Степанов пояснив, що минулого тижня зафіксували на 2 тисячі менше випадків госпіталізацій хворих, ніж сімома днями раніше. Також зменшилася кількість викликів медиків швидкої допомоги.
Ситуація з коронавірусом в Україні: коротко
- Станом на 13 квітня COVID-19 діагностували у 1 872 785 мешканців України.
- За минулу добу інфекцію виявили у 11 680 людей.
- Померли від ускладнень інфекції 457 пацієнтів.
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