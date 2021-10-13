Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 4901 людина з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 471 пацієнт. Водночас видужали 6462 людини.

Увага Під час пандемії COVID-19 зросла смертність серед людей з психічними розладами

За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстрували у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях.

Лабораторії здійснили 118 762 тестування на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:

методом ПЛР – 56 174

методом ІФА – 12 030

експрес-тестами – 50558