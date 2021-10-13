Ситуація погіршується: в Україні понад 16 тисяч хворих на коронавірус за добу

13 жовтня 2021 , 08:19
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Джерело:

МОЗ України

Впродовж останньої доби в Україні зафіксували 16309 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 1588, медпрацівників – 288.

Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 4901 людина з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 471 пацієнт. Водночас видужали 6462 людини.

Увага Під час пандемії COVID-19 зросла смертність серед людей з психічними розладами

За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстрували у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях.

Лабораторії здійснили 118 762 тестування на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:

  • методом ПЛР – 56 174
  • методом ІФА – 12 030
  • експрес-тестами – 50558

Загальна статистика коронавірусу

За весь час пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 2 578 394 випадки захворювання. Станом на 13 жовтня одужало 2 304 361 людина. Жертвами коронавірусу стали 59 523 інфікованих.

Поширення коронавірусу в областях: добовий показник

  • м. Київ – 978 випадків;
  • Вінницька область – 347 випадків;
  • Волинська область – 420 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1344 випадки;
  • Донецька область – 916 випадків;
  • Житомирська область – 462 випадки;
  • Закарпатська область – 213 випадків;
  • Запорізька область – 1048 випадків;
  • Івано-Франківська область – 321 випадок;
  • Київська область – 534 випадки;
  • Кіровоградська область – 102 випадки;
  • Луганська область – 729 випадків;
  • Львівська область – 863 випадки;
  • Миколаївська область – 231 випадок;
  • Одеська область – 1525 випадків;
  • Полтавська область – 707 випадків;
  • Рівненська область – 634 випадки;
  • Сумська область – 670 випадків;
  • Тернопільська область – 286 випадків;
  • Харківська область – 1 526 випадків;
  • Херсонська область – 678 випадків;
  • Хмельницька область – 644 випадки;
  • Черкаська область – 417 випадків;
  • Чернівецька область – 598 випадків;
  • Чернігівська область – 116 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації проти COVID-19

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 152 703 людини, зокрема першу дозу – 79 515 людей, другу дозу – 73 188 людей.

Протягом доби працювали:

  • 1 000 мобільних бригад,
  • 3 140 пунктів щеплення;
  • 345 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щеплено 7 688 564 людини:

  • з них принаймні одну дозу отримали – 7 688 562 людини,
  • повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 271 274 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 13 959 836 щеплення.


Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

 
Автор: Олександр Бевза