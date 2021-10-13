Ситуація погіршується: в Україні понад 16 тисяч хворих на коронавірус за добу
Джерело:МОЗ України
Впродовж останньої доби в Україні зафіксували 16309 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 1588, медпрацівників – 288.
Статистика поширення COVID-19
До лікарень госпіталізували 4901 людина з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 471 пацієнт. Водночас видужали 6462 людини.
Увага Під час пандемії COVID-19 зросла смертність серед людей з психічними розладами
За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстрували у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях.
Лабораторії здійснили 118 762 тестування на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:
- методом ПЛР – 56 174
- методом ІФА – 12 030
- експрес-тестами – 50558
Загальна статистика коронавірусу
За весь час пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 2 578 394 випадки захворювання. Станом на 13 жовтня одужало 2 304 361 людина. Жертвами коронавірусу стали 59 523 інфікованих.
Поширення коронавірусу в областях: добовий показник
- м. Київ – 978 випадків;
- Вінницька область – 347 випадків;
- Волинська область – 420 випадків;
- Дніпропетровська область – 1344 випадки;
- Донецька область – 916 випадків;
- Житомирська область – 462 випадки;
- Закарпатська область – 213 випадків;
- Запорізька область – 1048 випадків;
- Івано-Франківська область – 321 випадок;
- Київська область – 534 випадки;
- Кіровоградська область – 102 випадки;
- Луганська область – 729 випадків;
- Львівська область – 863 випадки;
- Миколаївська область – 231 випадок;
- Одеська область – 1525 випадків;
- Полтавська область – 707 випадків;
- Рівненська область – 634 випадки;
- Сумська область – 670 випадків;
- Тернопільська область – 286 випадків;
- Харківська область – 1 526 випадків;
- Херсонська область – 678 випадків;
- Хмельницька область – 644 випадки;
- Черкаська область – 417 випадків;
- Чернівецька область – 598 випадків;
- Чернігівська область – 116 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика вакцинації проти COVID-19
Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 152 703 людини, зокрема першу дозу – 79 515 людей, другу дозу – 73 188 людей.
Протягом доби працювали:
- 1 000 мобільних бригад,
- 3 140 пунктів щеплення;
- 345 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щеплено 7 688 564 людини:
- з них принаймні одну дозу отримали – 7 688 562 людини,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 271 274 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 13 959 836 щеплення.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал