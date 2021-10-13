Ситуація погіршується: в Україні понад 16 тисяч хворих на коронавірус за добу

Впродовж останньої доби в Україні зафіксували 16309 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 1588, медпрацівників – 288.

Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 4901 людина з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 471 пацієнт. Водночас видужали 6462 людини.

Увага Під час пандемії COVID-19 зросла смертність серед людей з психічними розладами

За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстрували у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях.

Лабораторії здійснили 118 762 тестування на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:

методом ПЛР – 56 174

методом ІФА – 12 030

експрес-тестами – 50558

Загальна статистика коронавірусу

За весь час пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 2 578 394 випадки захворювання. Станом на 13 жовтня одужало 2 304 361 людина. Жертвами коронавірусу стали 59 523 інфікованих.

Поширення коронавірусу в областях: добовий показник

м. Київ – 978 випадків;

Вінницька область – 347 випадків;

Волинська область – 420 випадків;

Дніпропетровська область – 1344 випадки;

Донецька область – 916 випадків;

Житомирська область – 462 випадки;

Закарпатська область – 213 випадків;

Запорізька область – 1048 випадків;

Івано-Франківська область – 321 випадок;

Київська область – 534 випадки;

Кіровоградська область – 102 випадки;

Луганська область – 729 випадків;

Львівська область – 863 випадки;

Миколаївська область – 231 випадок;

Одеська область – 1525 випадків;

Полтавська область – 707 випадків;

Рівненська область – 634 випадки;

Сумська область – 670 випадків;

Тернопільська область – 286 випадків;

Харківська область – 1 526 випадків;

Херсонська область – 678 випадків;

Хмельницька область – 644 випадки;

Черкаська область – 417 випадків;

Чернівецька область – 598 випадків;

Чернігівська область – 116 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації проти COVID-19

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 152 703 людини, зокрема першу дозу – 79 515 людей, другу дозу – 73 188 людей.

Протягом доби працювали:

1 000 мобільних бригад,

3 140 пунктів щеплення;

345 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щеплено 7 688 564 людини:

з них принаймні одну дозу отримали – 7 688 562 людини,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 271 274 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 13 959 836 щеплення.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал