У всіх п'яти регіонах не відповідають нормі ті чи інші показники епідеміологічної безпеки.
Важливо Україна – серед лідерів за добовою смертністю від коронавірусу
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, у помаранчевій зоні перебувають:
- Запорізька,
- Рівненська,
- Сумська,
- Харківська,
- Чернівецька області.
У 3 регіонах перевищили показник госпіталізацій хворих через COVID-19. Водночас норма для регіону зеленої зони становить менше за 60 на 100 тисяч населення. Який рівень госпіталізації у "жовтих" областях:
- Запорізька область — 60,0,
- Харківська область — 65,8,
- Чернівецька область — 69,4.
У Сумській та Харківській областях перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Також у Харківській області перевищена завантаженість ліжок з киснем. Цей показник там складає 70,1% при допустимому показнику 65%.
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Яка ситуація з COVID-19 в Україні
За минулу добу, 2 жовтня, в Україні виявили 7 967 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. До лікарень госпіталізували 3 300 людини із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Ще 1 483 пацієнтів одужали. Але, на жаль, за минулу добу вірус забрав життя 126 інфікованих.