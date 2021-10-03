У всіх п'яти регіонах не відповідають нормі ті чи інші показники епідеміологічної безпеки.

Важливо Україна – серед лідерів за добовою смертністю від коронавірусу

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, у помаранчевій зоні перебувають:

Запорізька,

Рівненська,

Сумська,

Харківська,

Чернівецька області.

У 3 регіонах перевищили показник госпіталізацій хворих через COVID-19. Водночас норма для регіону зеленої зони становить менше за 60 на 100 тисяч населення. Який рівень госпіталізації у "жовтих" областях:

Запорізька область — 60,0,

Харківська область — 65,8,

Чернівецька область — 69,4.

У Сумській та Харківській областях перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Також у Харківській області перевищена завантаженість ліжок з киснем. Цей показник там складає 70,1% при допустимому показнику 65%.

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Яка ситуація з COVID-19 в Україні

За минулу добу, 2 жовтня, в Україні виявили 7 967 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. До лікарень госпіталізували 3 300 людини із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Ще 1 483 пацієнтів одужали. Але, на жаль, за минулу добу вірус забрав життя 126 інфікованих.