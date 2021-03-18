В Україні на добу захворіли на коронавірус 15 053 людей. Від ускладнень хвороби померли 267 пацієнтів, водночас понад 6 тисяч – видужали.

​За даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, захворіли 744 дитини та 425 медпрацівників. Госпіталізації потребували 4 376 людей.

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Лабораторії МОЗ здійснили 118 780 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 53 039, методом ІФА – 21 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 959).

Всього за весь час пандемії в Україні: захворіли 1 504 076 людей,

з них 1 244 190 одужали,

померли – 29 253 пацієнтів.

Статистика COVID-19 в регіонах за добу:

м. Київ – 1 092 випадки;

Вінницька область – 751 випадок;

Волинська область – 330 випадків;

Дніпропетровська область – 655 випадків;

Донецька область – 651 випадок;

Житомирська область – 1 398 випадків;

Закарпатська – 614 випадків;

Запорізька область – 428 випадків;

Івано-Франківська область – 559 випадків;

Київська область – 727 випадків;

Кіровоградська область – 149 випадків;

Луганська область – 74 випадки;

Львівська область – 1 092 випадки;

Миколаївська область – 424 випадки;

Одеська область – 997 випадків;

Полтавська область – 394 випадки;

Рівненська область – 390 випадків;

Сумська область – 570 випадків;

Тернопільська область – 692 випадки;

Харківська область – 732 випадки;

Херсонська область – 96 випадків;

Хмельницька область – 800 випадків;

Черкаська область – 367 випадків;

Чернівецька область – 596 випадків;

Чернігівська область – 475 випадків.



Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу