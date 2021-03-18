Найбільше з початку року: за добу на коронавірус захворіли 15 тисяч українців, 267 – померли

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Джерело:

РНБО України

В Україні на добу захворіли на коронавірус 15 053 людей. Від ускладнень хвороби померли 267 пацієнтів, водночас понад 6 тисяч – видужали.

​За даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, захворіли 744 дитини та 425 медпрацівників. Госпіталізації потребували 4 376 людей.

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Лабораторії МОЗ здійснили 118 780 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 53 039, методом ІФА – 21 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 959).

Всього за весь час пандемії в Україні:

  • захворіли 1 504 076 людей,
  • з них 1 244 190 одужали,
  • померли – 29 253 пацієнтів.

Статистика COVID-19 в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1 092 випадки;
  • Вінницька область – 751 випадок;
  • Волинська область – 330 випадків;
  • Дніпропетровська область – 655 випадків;
  • Донецька область – 651 випадок;
  • Житомирська область – 1 398 випадків;
  • Закарпатська – 614 випадків;
  • Запорізька область – 428 випадків;
  • Івано-Франківська область – 559 випадків;
  • Київська область – 727 випадків;
  • Кіровоградська область – 149 випадків;
  • Луганська область – 74 випадки;
  • Львівська область – 1 092 випадки;
  • Миколаївська область – 424 випадки;
  • Одеська область – 997 випадків;
  • Полтавська область – 394 випадки;
  • Рівненська область – 390 випадків;
  • Сумська область – 570 випадків;
  • Тернопільська область – 692 випадки;
  • Харківська область – 732 випадки;
  • Херсонська область – 96 випадків;
  • Хмельницька область – 800 випадків;
  • Черкаська область – 367 випадків;
  • Чернівецька область – 596 випадків;
  • Чернігівська область – 475 випадків.


Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу