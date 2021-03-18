Найбільше з початку року: за добу на коронавірус захворіли 15 тисяч українців, 267 – померли

В Україні на добу захворіли на коронавірус 15 053 людей. Від ускладнень хвороби померли 267 пацієнтів, водночас понад 6 тисяч – видужали.
За даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, захворіли 744 дитини та 425 медпрацівників. Госпіталізації потребували 4 376 людей.
До теми Висипання на шкірі може бути єдиним симптомом коронавірусу: фото
Лабораторії МОЗ здійснили 118 780 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 53 039, методом ІФА – 21 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 959).
Всього за весь час пандемії в Україні:
- захворіли 1 504 076 людей,
- з них 1 244 190 одужали,
- померли – 29 253 пацієнтів.
Статистика COVID-19 в регіонах за добу:
- м. Київ – 1 092 випадки;
- Вінницька область – 751 випадок;
- Волинська область – 330 випадків;
- Дніпропетровська область – 655 випадків;
- Донецька область – 651 випадок;
- Житомирська область – 1 398 випадків;
- Закарпатська – 614 випадків;
- Запорізька область – 428 випадків;
- Івано-Франківська область – 559 випадків;
- Київська область – 727 випадків;
- Кіровоградська область – 149 випадків;
- Луганська область – 74 випадки;
- Львівська область – 1 092 випадки;
- Миколаївська область – 424 випадки;
- Одеська область – 997 випадків;
- Полтавська область – 394 випадки;
- Рівненська область – 390 випадків;
- Сумська область – 570 випадків;
- Тернопільська область – 692 випадки;
- Харківська область – 732 випадки;
- Херсонська область – 96 випадків;
- Хмельницька область – 800 випадків;
- Черкаська область – 367 випадків;
- Чернівецька область – 596 випадків;
- Чернігівська область – 475 випадків.
Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу