Ситуація покращується: помаранчевих областей стає все менше

14 грудня епідемічна ситуація покращилась у ще одному регіоні України. Тепер до жовтої зони карантину входять 13 областей.

Натомість кількість регіонів у помаранчевій карантинній зоні зменшилась. Тепер їх 2, а не 3, як було днем раніше.

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Тож нині у помаранчевій зоні 2 регіони:

Закарпатська область;

Одеська область.

Де найгірша ситуація

Як і днем раніше, червона зона карантину запроваджена у 10 областях.

Вінницька,

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернігівська.

Втім, з 15 грудня з цієї зони вийдуть Вінницька та Хмельницька області.

У більшості регіонах – жовта зона.

Обмеження "жовтого рівня" епіднебезпеки все ще діють у 13 регіонах, а саме:

Київ,

Дніпропетровська область,

Івано-Франківська область,

Кіровоградська область,

Луганська область,

Львівська область,

Полтавська область,

Рівненська область,

Тернопільська область,

Харківська область,

Херсонська область,

Чернівецька область,

Донецька область.

В жовтому рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях тепер необхідно мати або одну дозу вакцинації, або негативний ПЛР-тест.

МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Показники захворюваності та госпіталізацій

Оптимальний рівень захворюваності на COVID-19 в Україні повинен становити 75 на 100 тисяч населення. Станом на 14 грудня він становить 347 на 100 тисяч населення. Найвищий рівень захворюваності на коронавірус у Волинській та у Полтавській областях – 594 та 587 на 100 тисяч населення відповідно.

Натомість рівень госпіталізацій по країні доволі низький та становить 40,6 при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. Нині показник госпіталізацій перевищено лише у Закарпатській області.



Статистика захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ