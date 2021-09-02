Ситуація серйозна, – у Болгарії карантинні обмеження стануть жорсткішими

У Болгарії прогнозують збільшення кількості випадків захворювання на коронавірус. Тож у країні посилюють карантинні обмеження.

Балканська країна готується до очікуваного сплеску нових випадків на тлі Дельта-штаму. Нові правила набирають чинності з 7 вересня.

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Які нові обмеження будуть діяти

Так, у Болгарії ресторани та бари мають закритися о 22:00. А спортивні змагання в приміщеннях проходитимуть без глядачів.

Річ у тім, що Болгарія є країною Європейського Союзу, у якій найменша кількість вакцинованого населення. За останні тижні також спостерігається значний стрибок інфекцій.

Тож, тимчасовий міністр охорони здоров'я Стойчо Кацаров закликав болгар вакцинуватися. Він пояснив, що низький відсоток щеплень змушує уряд запроваджувати ці заходи.

Немає причин для паніки. Ситуація серйозна, але не виходить з-під контролю,

– зазначив він.

Коронавірус в Болгарії