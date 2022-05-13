Ситуація серйозна: вперше за час пандемії у Північній Кореї повідомили про смерть від COVID-19

Закрита від світу Північна Корея повідомила про першу смерть від COVID-19. Також сотні тисяч людей мають симптоми лихоманки.

Державні ЗМІ від початку 2020 року казали, що ситуація з коронавірусом контрольована, а влада відмовлялася приймати міжнародну допомогу. Але тепер Північна Корея натякає на потенційно жахливі масштаби першого підтвердженого спалаху пандемії в країні.

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Так, раніше Північна Корея не повідомляла про підтверджені випадки коронавірусу. Тож експерти підозрюють, що заяви про першу смерть та підтвердження спалаху можуть означати серйозну кризу суспільної охорони здоров'я в країні, а також можуть свідчити про економічну та політичну кризу.

Експерти також заявили, що, враховуючи обмежені можливості тестування в Північній Кореї, опублікована статистика, ймовірно, є невеликою частиною випадків зараження. Це може призвести до тисяч смертей, оскільки в країні не проводять кампанію вакцинації проти COVID. 19.

Наразі відомо, що близько 187 800 осіб лікуються після того, як лихоманка "вибухом поширилася по всій країні". Спалах розпочався наприкінці квітня. Щонайменше 6 людей із симптомами померли. В одного з цих пацієнтів виявили штам коронавірусу Омікрон.

У четвер північнокорейський лідер Кім Чен Ин відвідав антивірусний командний центр, щоб перевірити ситуацію після оголошення "найсерйознішого надзвичайного стану" та розпорядження про національну ізоляцію.

Що відомо про джерело поширення спалаху

Державні ЗМІ повідомляють, що спалах почався в столиці країни Пхеньян наприкінці квітня, але не уточнюють можливих причин.

15 та 25 квітня у місті відбулося кілька масових громадських заходів, у тому числі військовий парад та масові збори, на яких більшість людей були без масок.

Кім Чен Ин не задоволений

Кім, який був присутній на деяких із цих заходів, розкритикував те, що у системі запобігання епідеміям є "вразливе місце". Також він сказав, що активна ізоляція та лікування людей з лихоманкою є пріоритетом й закликав до наукових методів та тактики лікування.

Тим часом органи охорони здоров'я намагаються організувати системи тестування та лікування, а також посилити роботу з дезінфекції.

Швидке поширення вірусу свідчить про можливість серйозної кризи в країні. Там бракує медичних ресурсів. Також Північна Корея відмовилась від міжнародної допомоги у вакцинації, залишившись закритою. Спорядження для ПЛР-тестування країна розробляла самостійно.



Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу