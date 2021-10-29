Ситуація стабілізується, – Ляшко про COVID-19 в Україні

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що ситуація з коронавірусом в країні стабілізується. За його словами, поширення вірусу не таке інтенсивне, як на початку жовтня.

Розрив між числом госпіталізованих і виписаних з лікарень скорочується. Ляшко розповів про це під час засідання Конгресу регіональних і місцевих влад.

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Віктор Ляшко “Позитивним в цій епідемії, зараз в цій хвилі є той факт, що у нас розрив між виписками й госпіталізаціями починає скорочуватися. Вже немає того "сніжного кому", який був на початку жовтня, коли люди масово надходили до лікарень. Сьогодні ми бачимо, що в певних регіонах відбулася стабілізація на високих цифрах, але це не час, щоб розслаблятися. Це час для певного перепочинку, і ми повинні робити все можливе, щоб рятувати життя”.

Тим часом головний санітарний лікар країни Ігор Кузін заявив, що очікувати погіршення варто ще щонайменше 3 тижні. Втім, згодом очікується спад нових хворих.

Натомість епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк вважає, що ситуація з коронавірусом буде найважчою у листопаді – грудні 2021 року.

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Джерело: МОЗ

За минулу добу, 29 жовтня, в Україні виявили 26 870 хворих на коронавірус. Це новий рекордний показник за увесь час.

До лікарень госпіталізували 5 463 людини. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 648 пацієнтів. Водночас 9 784 хворих одужали.

Натомість від початку пандемії в Україні офіційно зареєстрували 2 878 674 випадки інфікування коронавірусом. Подолали хворобу 2 421 495 людей. Натомість померли від недуги 66 852 мешканці країни.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал