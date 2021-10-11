Про це розповіла заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан. За її словами, лікарні вже почали приймати на ці місця нових хворих.

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Горбунова-Рубан наголосила, що через розширення ліжкового фонду в Харкові необхідно сформувати додаткові бригади медиків. Зважаючи на це, на роботу запрошують лікарів.

Наразі у місті хворих на COVID-19 приймають 6 медзакладів. Загалом там розгорнули понад 1,5 тисячі ліжок. Вільні місця для хворих є в лікарнях №8, 17, 18 та в пологовому будинку.

Всього у Харкові госпіталізували 901 людину. У реанімації перебувають 52 пацієнти. Стаціонарну допомогу надають усім, хто її потребує.

Довідка. Станом на 11 жовтня, у Харкові зареєстрували 917 нових випадків захворювання на коронавірус.

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