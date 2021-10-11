Ситуація загострюється: майже 500 COVID-ліжок терміново розгорнули у Харкові
Джерело:Харківська міськрада
У Харкові впродовж 9 – 10 жовтня у 2 медзакладах терміново розгорнули 490 ліжок для хворих на коронавірус. Зокрема, в одній з лікарень відкрили 300 нових місць, а в іншій – 190.
Про це розповіла заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан. За її словами, лікарні вже почали приймати на ці місця нових хворих.
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Горбунова-Рубан наголосила, що через розширення ліжкового фонду в Харкові необхідно сформувати додаткові бригади медиків. Зважаючи на це, на роботу запрошують лікарів.
Наразі у місті хворих на COVID-19 приймають 6 медзакладів. Загалом там розгорнули понад 1,5 тисячі ліжок. Вільні місця для хворих є в лікарнях №8, 17, 18 та в пологовому будинку.
Всього у Харкові госпіталізували 901 людину. У реанімації перебувають 52 пацієнти. Стаціонарну допомогу надають усім, хто її потребує.Довідка. Станом на 11 жовтня, у Харкові зареєстрували 917 нових випадків захворювання на коронавірус.
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COVID-19 у Харкові: останні новини
- З 11 жовтня Харківська область перебуває у помаранчевій зоні адаптивного карантину. Через це для громадян ввели низку обмежень.
- Зокрема, заповненість громадського транспорту не може перевищувати кількість сидячих місць у салоні. У кінотеатрах, театрах та концертах кількість місць для гостей не може перевищувати 50%.
- Станом на 11 жовтня, у Харківській області 20 388 осіб перебувають під медичним спостереженням.