Крім цього, в області відкрили також і додаткове відділення для COVID-хворих. Відповідне розпорядження видав заступник голови Закарпатської ОДА, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території області Ігор Шинкарюк.

Актуально В одній області жовтої зони погіршуються показники: чи загрожує карантин

Він розповів, у деяких лікарнях додали ще 105 ліжок. Крім цього, відтепер ще один заклад із резервного фонду прийматиме інфікованих.

"Ковідне" відділення запрацювало у Воловецькій ЦРЛ (центральній районній лікарні – 24 канал). Там розгорнули 55 ліжкомісць, з них 6 – реанімаційні,

– зазначив Шинкарюк.

Навантаження на медичну систему

Загалом зараз в Закарпатській області у 13 медзакладах розгорнули 1 360 ліжкомісць для пацієнтів з підозрою або підтвердженим COVID-19. Із них інтенсивної терапії – 127.

Місцева влада заявила, якщо буде потрібно, то в області можуть розгортати ще більше ліжкомісць. Однак, як зазначили, це буде велике навантаження на медичну систему.

У яких зонах перебувають області України

Станом на 2 листопада, Закарпатська область перебуває у жовтій зоні адаптивного карантину, однак у регіоні щодня погіршується показник завантаженості ліжок з киснем. Наразі він становить 56,6% (гранична норма – не більше 65%). Також у жовтій зоні і Кіровоградська область.

адаптивного карантину, однак у регіоні щодня погіршується показник завантаженості ліжок з киснем. Наразі він становить 56,6% (гранична норма – не більше 65%). Також у жовтій зоні і Кіровоградська область. Натомість у червоній зоні перебуває 15 областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.

перебуває 15 областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська. У помаранчевій: Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька, Київ.

Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу