Сійярто може не потрапити на Генасамблею ООН через вакцинацію "Спутником V"

Петер Сійярто може не потрапити на сесію 76-ї Генасамблеї ООН. Це зумовлено тим, що міністр закордонних справ Угорщини щепився російською вакциною "Спутник V".

Учасниками Генеральній асамблеї ООН можуть бути лише вакциновані дипломати. Однак мовиться про препарати, які визнали у Всесвітній організації охорони здоров'я або органами охорони здоров'я США.

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Натомість російський препарат не визнають у більшості країн світу. Ліки не отримали дозволу від Європейського агентства з лікарських засобів, ВООЗ та установ США.

Сійярто можуть не допустити до Генасамблеї ООН

Для поїздки у США достатньо отримати негативний результат ПЛР-тесту. Однак Нью-Йорк, де проведуть Генасамблею, ввело суворіші правила. Водночас уряд Угорщини планує висунути угорських кандидатів на пост голови двох комітетів.

Тож в ООН все-таки знайшли вихід, як Сійярто зможе потрапити на зустріч. На місці проведення заходу створять пункт вакцинації, де міністр зможе щепитись іншою вакциною, яку визнає ВООЗ або США.

Російська вакцина та ООН: останні новини

Російська делегація в ООН висловила претензії проти вимоги щодо певних вакцин на зустрічі.

Посол Росії в ООН Василь Небензя направив листа голові Генасамблеї. У ньому він назвав суворі положення "дискримінаційними".

Поки що протест росіян не дав жодних результатів.