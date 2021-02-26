В індійському місті Бхопал розгорівся гучний скандал. Тисячі людей стали учасниками тесту. Вони думали, що отримують щеплення від коронавірусної інфекції, а насправді ні.

Кілька днів тому в місто приїхав фургон, в якому всім охочим пропонували пройти вакцинацію від COVID-19 і отримати за це грошову винагороду, близько 10 доларів.

Читайте також Аномальне навантаження: немовля в США захворіло на невідомий досі варіант коронавірусу

Чимало людей погодилися на це, однак згодом з'ясувалося, що на людях проводили дослідження однієї з вакцин вітчизняного виробництва.

Так, препарат отримала лише половина випробовуваних, іншим ввели звичайний фізрозчин.

Деякі з людей допустили, що їм могли пояснити відразу все правильно, але вони не змогли цього зрозуміти.

Додамо, індійські медики відмовляються вакцинуватися від коронавірусної інфекції препаратом місцевого виробництва Covaxin.

"Це все через початкову дискусію про те, що Covaxin був тільки експериментальною вакциною і не пройшов до кінця третю стадію випробувань", – заявив радник уряду штату Махараштра зі стратегії вакцинації Субхаш Салунхе.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу