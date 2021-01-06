Голова держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов звинувачує МОЗ у затримці з придбанням вакцин проти коронавірусу. Натомість у міністерстві вирішили знайти іншу агенцію, яка виконуватиму функцію "Медзакупівлі".

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що міністерство змінить компанію для виконання технічної функції щодо закупівлі вакцин. Про це міністр охорони здоров'я повідомив під час брифінгу 6 січня.

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Степанов заявив, що дописи Жумаділова є "домислами", які "дискредитують нашу державу перед міжнародною спільнотою". За його словами, заяви керівника "Медзакупівель" почали погіршувати позиції України в перемовинах з виробниками вакцин.

Максим Степанов “Я думаю, що найближчим часом ми змінимо компанію, яка буде виконувати технічну функцію щодо закупівлі вакцин. Тому що ми не можемо ставити під ризик забезпечення вакцинами України, бо комусь хочеться писати дописи в соцмережах і отримувати якусь хвилинку слави”.

Степанов додав, що інформація про припинення фінансування "Медичних закупівель України" є фейковою. Він запевнив, що підприємство працює у штатному режимі, а фінансовий план підприємства затверджений ще 10 грудня.

Міністр також вважає, що саме держпідприємство провалило закупівлі лікарських препаратів у 2020 році. Тож у 2021 МОЗ планує закуповувати ліки через інші джерела.

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