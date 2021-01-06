Скандал між Степановим та "Медзакупівлі": МОЗ змінює компанію для закупки COVID-вакцин
Голова держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов звинувачує МОЗ у затримці з придбанням вакцин проти коронавірусу. Натомість у міністерстві вирішили знайти іншу агенцію, яка виконуватиму функцію "Медзакупівлі".
Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що міністерство змінить компанію для виконання технічної функції щодо закупівлі вакцин. Про це міністр охорони здоров'я повідомив під час брифінгу 6 січня.
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Степанов заявив, що дописи Жумаділова є "домислами", які "дискредитують нашу державу перед міжнародною спільнотою". За його словами, заяви керівника "Медзакупівель" почали погіршувати позиції України в перемовинах з виробниками вакцин.
Степанов додав, що інформація про припинення фінансування "Медичних закупівель України" є фейковою. Він запевнив, що підприємство працює у штатному режимі, а фінансовий план підприємства затверджений ще 10 грудня.
Міністр також вважає, що саме держпідприємство провалило закупівлі лікарських препаратів у 2020 році. Тож у 2021 МОЗ планує закуповувати ліки через інші джерела.
Скандал між МОЗ та "Медзакупівлі": що відомо
- 3 січня Арсен Жумаділов звинуватив Степанова в тому, що він неправомірно вимагає від "Медзакупівлі" погоджувати всі закупки вакцин проти COVID-19 із МОЗ та втручається в переговори.
- Як розповів керівник "Медзакупівель", Україна могла отримати вакцину від Sinovac щонайменше на 1 долар США дешевше за 1 дозу препарату.
- Тоді він додав, що якби не дії МОЗ, нині Україна могла б мати вже 2 контракти про закупівлю 2 різних вакцин.
- Пізніше стало відомо, що МОЗ зволікає з рішенням щодо закупівлі вакцини від другого виробника, внаслідок чого компанія може взагалі відмовитись від співпраці з Україною.
- Жумаділов підкреслив, що ще з весни 2020 року МОЗ повинно було підписати принаймні 4 – 5 угод із кількома виробниками, які тоді розробляли вакцини за різними технологіями. І необхідно було прописати вичерпний перелік вимог до вакцин, які можуть стати підставою для неприйняття товару.
- 5 січня директор "Медичні закупівлі України" повідомив, що МОЗ з 1 січня заблокувало діяльність держпідприємства, не затвердивши тимчасовий план використання бюджетних коштів на 2021 рік.
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