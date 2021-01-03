У Польщі спалахнув скандал навколо розподілу вакцин від COVID-19. На нульовому етапі вакцинування від коронавірусу, який розпочався у країні, щеплення мали робити лише медикам і медпрацівникам. Втім, обійшовши передбачену чергу, щеплення отримали 18 знаменитостей.

Серед зірок, яким вкололи вакцину від коронавірусу, є актори Крістіна Янда, Марія Северин, Віктор Зборовськи, а також – колишній віцепрем’єр Польщі, а нині депутат Європарламенту Лешек Міллер. Про це пише TVN24.

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Версія Варшавського медуніверситету

Досі незрозуміло, чому ці люди поза чергою отримали вакцину. Щоправда, Варшавський медичний університет спробував виправдатися та повідомив, що нібито незалежно від вакцин, призначених виключно для медиків, він отримав кілька сотень доз від державного управління матеріальних резервів. Мовляв, передані дози повинні були бути використані до кінця 2020 року.

Деякими з цих отриманих вакцин вакцинували сім'ї лікарняного персоналу, пацієнтів лікарень і 18 знаменитостей, які погодилися просувати кампанію за щеплення від COVID-19.

Як реагує польська влада

Глава Державного управління матеріальних резервів країни Міхал Кучмеровськи спростував слова посадовців Варшавського медуніверситету. Він запевнив: заклад не одержував ніяких додаткових вакцин, а тим паче – для знаменитостей. Він наголосив, що вакцинація призначена виключно для медпрацівників.

Інформація в ЗМІ про відомих людей, в тому числі про людей зі світу культури і політики, які були вакциновані позачергово, – це справжній скандал",

– переконаний прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Міністр охорони здоров'я Адам Недзельський оголосив, що 4 січня університет перевірять на предмет розподілу вакцин. У виші також заявили, що хочуть розслідувати цей інцидент.

Що кажуть зірки

Актриса Марія Северин записала спеціальне відеозвернення, в якому вибачилася за отримання вакцини поза чергою і пояснила ситуацію.

"У ситуації, коли так мало людей в Польщі хочуть зробити щеплення і так мало людей вірять в вакцину, я думаю, що потрібно зробити все, щоб переконати поляків зробити це. Тому з великою радістю поїхала з батьком, везла його в лікарню Варшавського медуніверситету на вакцинацію. Я везла його, бо у нього була важка операція, він не може ходити, він на милицях. Я поїхала туди не з наміром зробити щеплення. Там я зробила помилку, тому що мені запропонували вакцинацію, і я погодилася на неї", – сказала вона.

Зверніть увагу! Кампанія вакцинації проти COVID-19 проводиться в Польщі з 27 грудня.

Зауважимо, що лише 41% поляків має намір зробити щеплення від COVID-19. При цьому 20% твердо впевнені у своєму рішенні, а 21% тільки мають такі плани. Ще 39% поляків категорично не будуть робити щеплення від COVID-19, а 20% заявили, що не хочуть вакцинуватись.