У Польщі звільнили двох посадовців навчального закладу, де поза чергою вакцинували від COVID-19 низку знаменитостей. Відомі діячі отримали щеплення у Варшавському медичному університету.

Фахівці перевіряють, чи були щеплення проведені відповідно до правил та яких саме людей вакцинували. Про це повідомляє RMF24.

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Згідно з інформацією видання, посади втратили керівниця медичного центру Єва Тжепал та канцлерка університету Малгоржата Рейник.

Внутрішня комісія, яку створили в університеті, встановила – вакцину від коронавірусу запропонували поза чергою через побоювання, що не всі дози препарату встигнуть використати у період свят. Відповідальною за це рішення начебто була Рейник.

Зверніть увагу! Розслідування триватиме до 10 січня. Водночас Національний фонд охорони здоров'я вже проводить одразу 6 перевірок правильності здійснення вакцинації.

Скандал з вакцинацією у Польщі: коротко