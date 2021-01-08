Скандал з вакцинацією від COVID-19: у Польщі звільнили двох посадовців
У Польщі звільнили двох посадовців навчального закладу, де поза чергою вакцинували від COVID-19 низку знаменитостей. Відомі діячі отримали щеплення у Варшавському медичному університету.
Фахівці перевіряють, чи були щеплення проведені відповідно до правил та яких саме людей вакцинували. Про це повідомляє RMF24.
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Згідно з інформацією видання, посади втратили керівниця медичного центру Єва Тжепал та канцлерка університету Малгоржата Рейник.
Внутрішня комісія, яку створили в університеті, встановила – вакцину від коронавірусу запропонували поза чергою через побоювання, що не всі дози препарату встигнуть використати у період свят. Відповідальною за це рішення начебто була Рейник.
Скандал з вакцинацією у Польщі: коротко
- Вакцинації від коронавірусу в Польщі розпочалась 27 грудня. Спочатку планували робити щеплення медикам та працівникам соціальних служб.
- Згодом щеплення мали б отримати люди 60 років, а також військовослужбовці.
- Однак вже у перші дні вакцинації проти коронавірусу щеплення отримали деякі знаменитості.
- Заступник глави МОЗ Польщі Вальдемар Краска заявив, що в країні не передбачено додаткових доз вакцин для людей, які не входять в групу ризику.
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