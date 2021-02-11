Скандал з закупівлями: "Медзакупівлі" відреагували на звинувачення МОЗ

Джерело:фейсбук "Медичні закупівлі України"
У держпідприємстві "Медичні закупівлі України" назвали маніпулятивними заяви МОЗ про зрив медичних закупівель у 2020 році на суму 1 мільярд грвень.
Ранковий брифінг МОЗ України 11 лютого стосувався роботи ДП "Медичні закупівлі України". У відомстві заявили, що "Медзакупівлі" допустило численні зриви закупівель на суму 950 мільйонів гривень.
Детальніше МОЗ звинувачує "Медзакупівлі" у зриві закупівель на мільярд гривень
Подібні публічні нападки від органу управління на підприємство у своєму віданні, на жаль, не є новими. Необґрунтованість та упередженість таких заяв з боку Міністерства свідчать про небажання керівництва МОЗу брати відповідальність за власну бездіяльність,
– йдеться в повідомленні "Медзакупівлі".
У відомстві переконують, що саме МОЗ впродовж 2020 року створило умови, які наразили на небезпеку зриву закупівель усього переліку номенклатури лікарських засобів та медичних виробів.
Невдовзі Рахункова палата України має розпочати зовнішній аудит закупівель 2020 року. У відомстві перевірятимуть роботу як і МОЗ, так і "Медзакупівлі". Натомість у "Медзакупівлі" розраховують, що аудит у межах парламентського контролю дасть неупереджену оцінку закупівельного процесу минулого року.
Щодо власне заяв керівництва МОЗ. Заява про провал закупівель з причин, пов'язаних із ДП МЗУ є необґрунтованою, неправдивою та маніпулятивною,
– йдеться в повідомленні.
Також у "Медзакупівлі" розповіли, що у 2020 році вони досягли показника у 80% виконаних і рекордно ефективних закупівель. Загальна економія становила 2,95 мільярда гривень коштів платників податків. Зокрема, їм вдалося заощадити 148,7 мільйонів гривень на закупівлях машин швидкої допомоги та знизити вартість комп'ютерних томографів на 163,1 мільйони гривень від початкової ціни, з якою постачальники вийшли на тендери.
У відомстві також додали, що згадані МОЗ дозволи на дозакупівлю 110 одиниць машин швидкої вони отримали 28 грудня 2020 року, без відповідних змін до паспорта бюджетних програм та зібраної потреби. Натомість ці документи були необхідні для проведення додаткової закупівлі, і МОЗ повинно було виконати свою основну функцію – внести зміни до фінансових документів та довести потребу у спосіб, визначений законодавством.
Також керівництво МОЗ переплутало інформацію або навмисно ввело в оману суспільство щодо поставок лікарського засобу "Тасигна" (МНН Нілотиніб). Поставки за контрактом ДП контрагент виконав на склад замовника лише 20 січня 2021. Відповідні ліки вже розвозяться по регіонам України. У грудні ж 2020 року МОЗ розподілив ліки, що були закуплені однією з міжнародних організацій за кошти 2019 року,
– зазначили у "Медзакупівлі".
У ДП МЗУ додали, що досі очкують від МОЗ документи, які дозволяють розпочати закупівлі на 2021 рік. До слова, про весь перебіг закупівель у 2020 році можна побачити за посиланням: shorturl.at/gG259.