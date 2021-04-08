Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) звинуватив Словаччину в порушенні контракту. Розробник вважає, що випробування вакцини "Супутник V" проводилися в неакредитованих в Євросоюзі лабораторії.

Виробник попросив уряд Словаччини повернути поставлену партію доз вакцини проти коронавірусу.

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Розробник вакцини розповів, що написав відповідний лист владі Словаччини 6 квітня і просить повернути вакцину, щоб її можна було використовувати в інших країнах.

Підставою для повернення РФПІ називає "численні порушення контракту". Також розробник заявив, що тестування препарату проводилося у несертифікованій лабораторії ЄС, і назвали це "саботажем".

RDIF has requested the Slovak government to send the vaccine to the EU certified laboratory for testing (part of the OMCL network) and has sent a letter on April 6, 2021 asking to return the vaccine due to multiple contract violations so that it can be used in other countries. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 8, 2021

Що відомо про скандал з російською вакциною

У березні повідомили, що Словаччина закупила російську вакцину "Супутник V". Навіть попри те, що та не пройшла третю стадію випробувань та ще незареєстрована в ЄС.

Виник скандал, адже ЄС ухвалив рішення запровадити COVID-паспорти, проте не вирішили, як бути з незареєстрованою російською вакциною. Після цього 2 словацькі партії заявили, що виходять з коаліції.

У Словаччині виникла політична криза. Для врегулювання ситуації у відставку пішов Міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі та інші 6 урядовців.

22 березня прем'єр Ігор Матович теж погодився на відставку. В країні затвердили новий уряд.

Згодом вчені Словацького державного інституту контролю за лікарськими засобами провели дослідження і заявили, що вакцина "Супутник V", яку Росія продала до Євросоюзу не ідентична тій, яку схвалив авторитетний журнал The Lancet.

Деталі словацького дослідження

Словацький державний інститут переконує, що "Супутник V" пройшов тести на стерильність, пірогенність, рН, прозорість, колір, аномальну токсичність, специфічну активність, відсутність видимих механічних домішок, визначення концентрації білка, зовнішнього вигляду.

Однак, опираючись лише на ці тести, не можна дати висновок про те, чи ефективний та безпечний препарат. Дослідники виявили, що імпортовані до Словаччини вакцини не повністю ідентичні тим, результати яких були опубліковані в престижному журналі The Lancet. Тобто препарати не такі самі, як використовують інші країни.