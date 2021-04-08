Скандал зі "Супутник V": виробник попросив Словаччину повернути поставлену партію

Джерело:Twitter @sputnikvaccine
Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) звинуватив Словаччину в порушенні контракту. Розробник вважає, що випробування вакцини "Супутник V" проводилися в неакредитованих в Євросоюзі лабораторії.
Виробник попросив уряд Словаччини повернути поставлену партію доз вакцини проти коронавірусу.
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Розробник вакцини розповів, що написав відповідний лист владі Словаччини 6 квітня і просить повернути вакцину, щоб її можна було використовувати в інших країнах.
Підставою для повернення РФПІ називає "численні порушення контракту". Також розробник заявив, що тестування препарату проводилося у несертифікованій лабораторії ЄС, і назвали це "саботажем".
Словацький державний інститут переконує, що "Супутник V" пройшов тести на стерильність, пірогенність, рН, прозорість, колір, аномальну токсичність, специфічну активність, відсутність видимих механічних домішок, визначення концентрації білка, зовнішнього вигляду.
Однак, опираючись лише на ці тести, не можна дати висновок про те, чи ефективний та безпечний препарат. Дослідники виявили, що імпортовані до Словаччини вакцини не повністю ідентичні тим, результати яких були опубліковані в престижному журналі The Lancet. Тобто препарати не такі самі, як використовують інші країни.