Скандинавська дієта: наскільки корисна та які продукти входять
Джерело:HARVARD HEALTH
Скандинавська дієта – це план харчування, який складається з продуктів, які традиційно їдять жителі північних країн і Скандинавії: Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії та Ісландії. В основному це цільнозернові продукти та жирна риба.
Скандинавська дієта стає все популярнішою і це добре, адже її корить підтвердили багато досліджень. Насамперед вона позитивно впиває на здоров'я серця.
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Які продукти відносять до скандинавської дієти
Цільнозернові продукти
Приблизно 25% всіх калорій в скандинавській дієті йде від цільнозернових продуктів на основі жита, ячменю, вівса, коричневого рису і пшениці.
Фрукти, овочі та ягоди
Кожен день варто їсти мінімум одну порцію овочів і фруктів, наприклад яблука, груші, картопля, морква, редис і капусту. Одна порція – це те, скільки може вміститися в долоні людини.
Ягід в день потрібно з'їдати по дві порції, наприклад чорницю, полуницю, малину або брусницю. У них багато вітамінів і мало калорій.
Молочні продукти
Можна їсти знежирене молоко, йогурт і сир, але не рекомендують підсолоджені молочні напої, такі як молочні коктейлі і солодкі питні йогурти. Пити потрібно приблизно дві склянки на день.
Риба
Два рази на тиждень або частіше рекомендується їсти жирну рибу: лосось, оселедець або скумбрію. Страви з нежирної риби, наприклад з тріски або пікші, варто їсти раз на тиждень.
Жири
У скандинавській дієті мало насичених жирів. Вона складається в основному з джерел ненасичених жирів: рапсової олії, горіхів, насіння і жирної риби, наприклад лосося.
М'ясо
Можна їсти нежирні шматки птиці, баранини та оленини.
Що їсти не можна
Обмежень в дієті багато: потрібно відмовитися від оброблених харчових продуктів, в яких є доданий цукор, сіль і насичені жири, наприклад фастфуду. Також краще не додавати цукор в каву або чай і пити соки без доданого цукру. А вживання червоного м'яса, наприклад яловичини, потрібно обмежити або зовсім відмовитися від нього.
Користь для здоров'я
Скандинавська дієта корисна для серця. Наприклад, в одному дослідженні 147 учасників з ожирінням розділили на дві групи. Перша харчувалася за скандинавською дієтою, друга – дієтою звичайного громадянина Данії. Експеримент тривав 26 тижнів (5 з половиною місяців). У підсумку учасники першої групи втратили більше ваги й у них сильніше знизився рівень кров'яного тиску.
Скандинавська дієта знижує ризик розвитку інсульту та інфаркту. У ній мало насичених і трансжирів, високе споживання яких викликає серцево-судинні захворювання. В цілому це збалансована дієта на основі з овочів та з невеликою кількістю шкідливих жирів, що відповідає сучасним дієтичним рекомендаціям.