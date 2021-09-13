Скандинавська дієта: наскільки корисна та які продукти входять

Скандинавська дієта – це план харчування, який складається з продуктів, які традиційно їдять жителі північних країн і Скандинавії: Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії та Ісландії. В основному це цільнозернові продукти та жирна риба.

Скандинавська дієта стає все популярнішою і це добре, адже її корить підтвердили багато досліджень. Насамперед вона позитивно впиває на здоров'я серця.

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Які продукти відносять до скандинавської дієти

Цільнозернові продукти

Приблизно 25% всіх калорій в скандинавській дієті йде від цільнозернових продуктів на основі жита, ячменю, вівса, коричневого рису і пшениці.

Фрукти, овочі та ягоди

Кожен день варто їсти мінімум одну порцію овочів і фруктів, наприклад яблука, груші, картопля, морква, редис і капусту. Одна порція – це те, скільки може вміститися в долоні людини.

Ягід в день потрібно з'їдати по дві порції, наприклад чорницю, полуницю, малину або брусницю. У них багато вітамінів і мало калорій.

Молочні продукти

Можна їсти знежирене молоко, йогурт і сир, але не рекомендують підсолоджені молочні напої, такі як молочні коктейлі і солодкі питні йогурти. Пити потрібно приблизно дві склянки на день.

Риба

Два рази на тиждень або частіше рекомендується їсти жирну рибу: лосось, оселедець або скумбрію. Страви з нежирної риби, наприклад з тріски або пікші, варто їсти раз на тиждень.

Жири

У скандинавській дієті мало насичених жирів. Вона складається в основному з джерел ненасичених жирів: рапсової олії, горіхів, насіння і жирної риби, наприклад лосося.

М'ясо

Можна їсти нежирні шматки птиці, баранини та оленини.

Що їсти не можна

Обмежень в дієті багато: потрібно відмовитися від оброблених харчових продуктів, в яких є доданий цукор, сіль і насичені жири, наприклад фастфуду. Також краще не додавати цукор в каву або чай і пити соки без доданого цукру. А вживання червоного м'яса, наприклад яловичини, потрібно обмежити або зовсім відмовитися від нього.

Користь для здоров'я

Скандинавська дієта корисна для серця. Наприклад, в одному дослідженні 147 учасників з ожирінням розділили на дві групи. Перша харчувалася за скандинавською дієтою, друга – дієтою звичайного громадянина Данії. Експеримент тривав 26 тижнів (5 з половиною місяців). У підсумку учасники першої групи втратили більше ваги й у них сильніше знизився рівень кров'яного тиску.

Скандинавська дієта знижує ризик розвитку інсульту та інфаркту. У ній мало насичених і трансжирів, високе споживання яких викликає серцево-судинні захворювання. В цілому це збалансована дієта на основі з овочів та з невеликою кількістю шкідливих жирів, що відповідає сучасним дієтичним рекомендаціям.