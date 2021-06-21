Пацієнтам проводили сканування головного мозку

Дослідження базується на інформації взятій із бази проєкту UK Biobank, у якому люди добровільно надають свої особисті медичні дані.

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Відтак, експерти проаналізували дані 782 пацієнтів, які пройшли сканування мозку до пандемії. 394 людей з цієї кількості перехворіли на COVID-19.

Виявилось, що більшість з них мала легкі чи помірні симптоми і лише 15 потребували госпіталізації.

Після одужання пацієнт ще раз пройшли сканування головного мозку.

Результати експерименту

Коли науковці порівняли дані до і після хвороби, то виявили, що навіть у тих людей, які перенесли хворобу в легкій формі, помітно зменшилася кількість сірої речовини:

у лівій парагіппокампальній звивині;

лівій орбітофронтальній корі;

та лівій острівцевій корі.

Саме ці ділянки відповідають за розпізнавання смаків і запахів.

Також вони частково пов'язані із функціями мозку, відповідальними за пам'ять та згадування емоційних реакцій.

Водночас вчені припускають, що зменшення цих ділянок може в довготривалій перспективі збільшити ризик виникнення деменції.