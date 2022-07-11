Чому виникає скарлатина

Скарлатина виникає через зараження бактерією стрептококом А. Вона передається повітряно-краплинним шляхом через соплі та при чханні.

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Нею можна заразитися, якщо:

вдихати краплі з бактеріями;

доторкнутися рукою до чогось, на чому є краплі, а потім доторкнутися цією ж рукою до свого рота чи носа;

пити з однієї склянки чи їсти з однієї тарілки з хворою людиною.

Від тварини не можна заразитися. Також не можна заразитися через предмети, наприклад, іграшки. Зазвичай на скарлатину хворіють діти, але дорослий теж може заразитися: наприклад, якщо у нього є дитина, яка ходить до школи, або часто контактує з дітьми.



Як виглядає скарлатина / Фото Mayo Clinic

Скарлатину можуть поширювати інфіковані люди, які переносять стрептококові бактерії, але не виявляють жодних симптомів. До 15 –20% дітей шкільного віку – безсимптомні носії.

Симптоми скарлатини

Симптоми скарлатини включають:

висипання – зазвичай починається з обличчя або шиї і поширюється на тулуб, руки і ноги. Якщо натиснути на почервонілу шкіру, вона зблідне;

почервоніння – складки шкіри навколо паху, пахв, ліктів, колін і шиї зазвичай стають більш насиченого червоного кольору, ніж навколишній висип;

почервоніле обличчя;

інколи підвищується температура;

язик з текстурою, схожою на полуницю.

Висипання та почервоніння обличчя та язика зазвичай тримаються близько тижня.

Лікування скарлатини

Зазвичай для лікування призначають антибіотики. Важливо пропити курс повністю, як призначив лікар, щоб повністю знищити інфекцію. Температура зазвичай проходить протягом 12 – 24 годин після початку прийому антибіотиків. Більшість людей одужують через 4 – 5 днів, а шкірні симптоми проходять протягом кількох тижнів.

Щоб полегшити симптоми скарлатини, можна:

збити жар і послабити біль, наприклад, ібупрофеном або парацетамолом;

багато пити, щоб зволожити горло і запобігти зневодненню;

полоскати горло солоною водою;

зволожувати повітря – використовувати зволожувач повітря, щоб забрати сухе повітря, яке може ще більше подразнювати хворе горло;

уникати подразників.

Профілактика скарлатини

Щеплення проти цієї хвороби немає, однак діти, які перехворіли, отримують імунітет. Специфічної профілактики також немає. Щоб не захворіти, потрібно дотримуватись правил гігієни.