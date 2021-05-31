Скасували дослідження комбінації вакцин AstraZeneca і "Супутник V"

Комітет МОЗ Росії з етики не схвалив проведення дослідження комбінації вакцин AstraZeneca і "Супутник V" в Росії.

Скасування випробування

Представники компанії AstraZeneca повідомили, що не отримували офіційної відповіді від комітету, але "готові до співпраці, оскільки твердо переконані в перевагах стратегії гетерогенного бустінгу і її величезного значення для боротьби з пандемією.

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Про підготовку дослідження спільного використання британської та російської вакцин проти COVID-19 вперше повідомили в грудні 2020 року.

Як планували дослідження

Це мало бути дослідження I-II фази, яке показало б безпеку комбінації і її здатність стимулювати вироблення імунітету проти коронавірусу.

Його мали проводить в Білорусі та Росії. Передбачалися, що в дослідженні буде дві групи добровольців. Одна мала спочатку отримати ін'єкцію вакцини виробництва AstraZeneca, і на 29-й день після першого введення – перший компонент "Супутника V". У другій черговість введення препаратів була іншою.

Російський МОЗ поки не прокоментував скасування.