Скасування самоізоляції при перетині кордону: що потрібно знати

Уряд 13 вересня прийняв рішення про зміну правил карантину. Деяким людям не треба буде відбувати самоізоляцію при перетині кордону.

Щоб не відбувати самоізоляцію, треба мати "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат про вакцинацію або одужання від коронавірусу. Це стосується також осіб, які прибувають з тимчасово окупованих територій.

Важливо Уряд ухвалив нові правила карантину в Україні: що зміниться

Зауважимо, що у "зеленому" сертифікаті міститиметься інформація про 2 дози щеплення. "Жовтий" видаватимуть людям, які наразі вакцинувались лише один раз.

Нові правила карантину: що відомо

Уряд ухвалив рішення про зміну правил карантину 13 вересня. Вони набудуть чинності через 7 днів.

За наявності в усіх "зеленого" сертифікату: обмеження червоної зони не діятимуть для освітніх закладів, учасників, працівників та організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів.

не діятимуть для освітніх закладів, учасників, працівників та організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів. За наявності у 80% учасників "зеленого" чи "жовтого" сертифікату: обмеження жовтої зони не працюватимуть для освітніх закладів, учасників працівників та організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів.

Зверніть увагу! В Україні погіршилась ситуація із захворюваністю на коронавірус. За добу 13 вересня підтвердили 1 205 випадків коронавірусної хвороби.

Тому ще 8 вересня Кабмін анонсував – планують діяти на випередження та вже найближчими днями розглядатимуть питання повернення до жовтого рівня карантину.

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