Дослідження підтвердило чіткий причинно-наслідковий зв'язок між кількістю споживаної кави і рівнем ліпідів у крові. Вчені також порівняли різні види кави і виявили, що фільтрована кава має більше переваг для здоров'я.

Суть дослідження

Вчені з Університету Південної Австралії проаналізували дані 362 571 людини у віці від 37 до 73 років і оцінили, як їх звичка багато пити каву позначається на здоров'ї.

Аналізували генетичні та фенотипічні зв'язки між споживанням кави і ліпідним профілем людини, щоб визначити ризики розвитку серцево-судинних захворювань.

До теми Чи вимиває кава кальцій з організму

Довідка: Ліпідний профіль визначається по крові, аналіз оцінює рівень жирів і холестерину в організмі. Його використовують для оцінювання загального стану здоров'я і серцево-судинної системи.

Результати дослідження

Тривале і високе споживання кави (6 і більше чашок в день) – збільшує кількість жирів в організмі, і як наслідок, значно підвищує ризики серцево-судинних захворювань.

Вчені також встановили, що чим більше людина пила каву, тим вище були ризики.

Шкода кави в залежності від способу приготування

Потім вчені оцінили різні види кавових напоїв з точки зору наявності в ньому кафестолу – з'єднання, яке підвищує рівень холестерину.

У найбільших кількостях кафестол присутній в нефільтрованих напоях, зокрема у каві з френч-преса, каві по-турецьки і чи по-грецьки.

Кофестол також є і в еспресо, який є основою для більшості видів кавових напоїв, включаючи латте і капучіно.

У фільтрованій і розчинній каві кофестола немає або він міститься в невеликих кількостях, тому з точки зору впливу на рівень ліпідів такий вибір напою краший.

Дослідження свідчить, що надлишок кави явно шкідливий для здоров'я, особливо для людей з групи ризику,

– резюмувала авторка роботи Еліна Хіппенен.

Висновки дослідження

Результати особливо важливі для любителів кави з високим рівнем холестерину і для тих, хто схильний до серцево-судинних захворювань.

Тим часом для онкопацієнтів з колоректальним раком кава є корисним напоєм. Люди, які випивали 2-3 чашки кави в день – жили довше. Поки вчені називають такі висновки лише гіпотезами, відтак дослідження вирішили продовжити.