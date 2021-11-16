Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко коментуючи новий рекорд смертності в Україні 15 листопада.
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Чому висока смертність
За його словами, смертність є відкладеним показником і може продовжувати зростати впродовж двох тижнів після стабілізації захворюваності.
Віктор Ляшко
“Спочатку реєструється випадок, після цього настає госпіталізація і через певний час може бути летальний наслідок. Середній час від появи симптомів до смерті серед померлих у жовтні складав 14 днів”.
Він наголосив, що попри таку кількість померлих, пандемія в Україні наразі розвивається "середньостатистичними темпами", це відбувається завдяки карантинним обмеженням.
Ляшко додав, що протягом останніх трьох місяців 94% госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом не були вакциновані або не пройшли повний курс вакцинації.
З 78 тисяч ліжок для COVID-пацієнтів наразі зайняті 49 тисяч. Зокрема, зайнято 64% ліжок з киснем,
– сказав міністр.
Ситуація з коронавірусом в Україні: коротко
- За минулу добу в Україні зафіксували 16 308 нових випадків коронавірусу і 838 летальних випадків.
- Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях.
- До лікарень госпіталізували 2 264 пацієнти з COVID-19 або підозрою на наявність інфекції. Тим часом одужали впродовж неділі 21 614 хворих.
- За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували 3 244 749 мешканцям країни. 2 664 373 людини вже подолали захворювання. Але померли, на жаль, 77 985 інфікованих.