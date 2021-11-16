Скільки часу минає від появи симптомів коронавірусу до смерті

Середній проміжок часу між появою перших симптомів у пацієнтів з COVID-19 до смерті у жовтні 2021 року складав 14 днів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко коментуючи новий рекорд смертності в Україні 15 листопада.

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Чому висока смертність

За його словами, смертність є відкладеним показником і може продовжувати зростати впродовж двох тижнів після стабілізації захворюваності.

Віктор Ляшко “Спочатку реєструється випадок, після цього настає госпіталізація і через певний час може бути летальний наслідок. Середній час від появи симптомів до смерті серед померлих у жовтні складав 14 днів”.

Він наголосив, що попри таку кількість померлих, пандемія в Україні наразі розвивається "середньостатистичними темпами", це відбувається завдяки карантинним обмеженням.

Ляшко додав, що протягом останніх трьох місяців 94% госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом не були вакциновані або не пройшли повний курс вакцинації.

З 78 тисяч ліжок для COVID-пацієнтів наразі зайняті 49 тисяч. Зокрема, зайнято 64% ліжок з киснем,

– сказав міністр.

Ситуація з коронавірусом в Україні: коротко