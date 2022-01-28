Скільки часу можна носити респіратор не змінюючи

Експерти зі всього світу повідомляють, що від штаму Омікрон не ефективні звичайні маски, потрібно носити респіратори класу N95. Пояснюємо, як їх правильно використовувати.

Скільки часу можна носити респіратор

Центри контролю та профілактики захворювань США стверджують, що медичні працівники можуть вдягати маску N95 до п'яти разів. Але експерти кажуть, що звичайна людина може безпечно носити її довше, все залежить від того, як вона використовується.

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Наприклад, є велика різниця у використанні однієї маски, щоб піти до продуктового магазину та носити її цілий день на роботі.

Тобто, час носіння маски важливіший, ніж частота, каже Річард Флаган, який вивчає маски та аерозолі в Каліфорнійському технологічному інституті. Загалом він рекомендує обмежити використання маски N95 приблизно двома-трьома днями.

Чому респіратор потрібно замінювати

З кожним вдихом, який ви робите в N95, частинки накопичуються на масці. Це може ускладнити дихання, якщо маска забивається.

Гумка на масці також може зношуватися і не так щільно прилягати до обличчя. Респіратор також може забруднитися або намокнути, особливо якщо ви використовуєте його під час тренування.

Тому, якщо ви помітили будь-які з цих змін у своїй масці, настав час припинити її використання, навіть якщо ви користувалися лише кілька годин. А оскільки маски N95 не можна прати, їх слід викинути.

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