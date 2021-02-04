Скільки часу потрібно для вакцинації 75% населення в різних країнах: дані Bloomberg

Цього року США готуються вакцинувати 75% свого населення проти коронавірусної інфекціх, тоді як Канаді знадобиться майже десятиліття, щоб досягти такого ж рівня охоплення.

Джерело: Bloomberg

Агенція Bloomberg проаналізувала, скільки часу потрібно для вакцинації 75% населення в різних країнах.

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Так, у багатьох країнах світу вже розпочали масові вакцинації. Більшій частині країн Європи також для щеплення 75% населення знадобиться кілька років. За цей час у багатьох країнах зможуть виробити колективний імунітет при нинішніх рівнях вакцинації.

За скільки часу країни зможуть вакцинувати 75% населення

Ізраїль – 2 місяці,

США та Британія – до кінця 2021 року,

Швейцарії і Данії буде потрібно не менше двох років, щоб вакцинувати 75% населення;

Італії, Іспанії та Німеччини – 3 роки,

Франції – майже 4 роки.

Канаді – 9,7 років.

Bloomberg наголошує, що це складна концепція. Дослідники розходяться в думках щодо того, наскільки швидко вона буде досягнута в регіональному, національному або глобальному масштабі, особливо з огляду на появу нових штамів.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу