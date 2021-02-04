Скільки часу потрібно для вакцинації 75% населення в різних країнах: дані Bloomberg

Цього року США готуються вакцинувати 75% свого населення проти коронавірусної інфекціх, тоді як Канаді знадобиться майже десятиліття, щоб досягти такого ж рівня охоплення.
Джерело: Bloomberg
Агенція Bloomberg проаналізувала, скільки часу потрібно для вакцинації 75% населення в різних країнах.
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Так, у багатьох країнах світу вже розпочали масові вакцинації. Більшій частині країн Європи також для щеплення 75% населення знадобиться кілька років. За цей час у багатьох країнах зможуть виробити колективний імунітет при нинішніх рівнях вакцинації.
Bloomberg наголошує, що це складна концепція. Дослідники розходяться в думках щодо того, наскільки швидко вона буде досягнута в регіональному, національному або глобальному масштабі, особливо з огляду на появу нових штамів.