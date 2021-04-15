Скільки часу потрібно робити вправи, щоб вберегтись від гіпертонії
Доведено, що фізична активність знижує шанси на розвиток високого кров'яного тиску або гіпертонії. Це важливо, адже ці стани можуть призвести до серцевого нападу, інсульту й навіть до деменції.
Джерело:MedicalXpress
Вчені зі США впродовж 30 років спостерігали за понад 5 тисячами дорослих у віці від 18 до 30 років. Команда проаналізувала фізичну активність учасників, а також їхні історії хвороби, куріння і вживання алкоголю.
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Окрім цього, вчені вимірювали артеріальний тиск і вагу людей, а ще рівні холестерину і тригліцеридів.
Спостереження науковців:
- Серед чотирьох груп, які розділили на категорії за расою та статтю, темношкірі чоловіки виявилися найактивнішими в ранньому дорослому віці. Вони тренувалися трохи більше, ніж білі чоловіки, і значно більше, ніж темношкірі жінки й білі жінки.
- Але у 60-річному віці темношкірі чоловіки стали займатися значно менше. В середньому 2,5 години на тиждень.
- Відтоді лідерами за фізичною активністю стали білі чоловіки. Темношкірі чоловіки займалися вправами набагато менше за них, але все ж трохи більше, ніж білі жінки.
- З чотирьох груп темношкірі жінки найменше займалися впродовж усього періоду дослідження.
Рівень гіпертонії чітко корелюється з рівнем фізичної активності. Приблизно від 80 до 90% темношкірих чоловіків і жінок у віці до 60 років страждали на гіпертонію. Натомість серед білих чоловіків та жінок цей показник становив 70% і 50% відповідно.
Скільки часу потрібно займатися, щоб знизити ризики гіпертонії
Коли дослідники подивилися на 17,9% учасників, які займалися помірними фізичними вправами не менше 5 годин на тиждень в ранньому дорослому віці, вони виявили, що вірогідність розвитку гіпертонії була на 18% нижчою ніж у менш активних людей.
Імовірність розвитку гіпертонії була ще нижчою для 11,7% учасників, які зберегли свої звички до 60 років.
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