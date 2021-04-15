Доведено, що фізична активність знижує шанси на розвиток високого кров'яного тиску або гіпертонії. Це важливо, адже ці стани можуть призвести до серцевого нападу, інсульту й навіть до деменції.

Вчені зі США впродовж 30 років спостерігали за понад 5 тисячами дорослих у віці від 18 до 30 років. Команда проаналізувала фізичну активність учасників, а також їхні історії хвороби, куріння і вживання алкоголю.

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Окрім цього, вчені вимірювали артеріальний тиск і вагу людей, а ще рівні холестерину і тригліцеридів.

Спостереження науковців:

Серед чотирьох груп, які розділили на категорії за расою та статтю, темношкірі чоловіки виявилися найактивнішими в ранньому дорослому віці. Вони тренувалися трохи більше, ніж білі чоловіки, і значно більше, ніж темношкірі жінки й білі жінки.

Але у 60-річному віці темношкірі чоловіки стали займатися значно менше. В середньому 2,5 години на тиждень.

Відтоді лідерами за фізичною активністю стали білі чоловіки. Темношкірі чоловіки займалися вправами набагато менше за них, але все ж трохи більше, ніж білі жінки.

З чотирьох груп темношкірі жінки найменше займалися впродовж усього періоду дослідження.

Рівень гіпертонії чітко корелюється з рівнем фізичної активності. Приблизно від 80 до 90% темношкірих чоловіків і жінок у віці до 60 років страждали на гіпертонію. Натомість серед білих чоловіків та жінок цей показник становив 70% і 50% відповідно.

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Коли дослідники подивилися на 17,9% учасників, які займалися помірними фізичними вправами не менше 5 годин на тиждень в ранньому дорослому віці, вони виявили, що вірогідність розвитку гіпертонії була на 18% нижчою ніж у менш активних людей.

Імовірність розвитку гіпертонії була ще нижчою для 11,7% учасників, які зберегли свої звички до 60 років.