Скільки часу потрібно робити вправи, щоб вберегтись від гіпертонії

Джерело:MedicalXpress
Доведено, що фізична активність знижує шанси на розвиток високого кров'яного тиску або гіпертонії. Це важливо, адже ці стани можуть призвести до серцевого нападу, інсульту й навіть до деменції.
Вчені зі США впродовж 30 років спостерігали за понад 5 тисячами дорослих у віці від 18 до 30 років. Команда проаналізувала фізичну активність учасників, а також їхні історії хвороби, куріння і вживання алкоголю.
До теми Як знизити ризик смерті від коронавірусу у 2,5 раза: назвали простий спосіб
Окрім цього, вчені вимірювали артеріальний тиск і вагу людей, а ще рівні холестерину і тригліцеридів.
Рівень гіпертонії чітко корелюється з рівнем фізичної активності. Приблизно від 80 до 90% темношкірих чоловіків і жінок у віці до 60 років страждали на гіпертонію. Натомість серед білих чоловіків та жінок цей показник становив 70% і 50% відповідно.
Коли дослідники подивилися на 17,9% учасників, які займалися помірними фізичними вправами не менше 5 годин на тиждень в ранньому дорослому віці, вони виявили, що вірогідність розвитку гіпертонії була на 18% нижчою ніж у менш активних людей.
Імовірність розвитку гіпертонії була ще нижчою для 11,7% учасників, які зберегли свої звички до 60 років.