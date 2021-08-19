Користь медитацій

Усі хто практикують медитації, знають, що це допомагає заспокоїти розум, переорієнтувати уявний потік і визначити те, що найбільш важливо. Вчені з Бінгемтонского університету вирішили оцінити користь медитації з наукової точки зору.

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Деталі дослідження

Дослідники провели експеримент зі студентами, які протягом 8 тижнів практикували медитацію 5 разів на тиждень по 10 – 15 хвилин. Додатково до цього вони вели щоденники практики. Зміни в патернах мозку оцінювали за МРТ до і після експерименту.

Важливо! Вчені встановили, що практика медитації призводить до більш швидкого переключення між двома станами мозку – блуканням розуму і зосередженістю. Крім того, у добровольців поліпшувалося увагу, а стан високої концентрації було більш тривалим.

Пластичність, яка формує розум

На Тибеті є поняття, що означає легкість перемикання між станами. Це пластичність, яка формує розум. Крім того, висока концентрація розуму є одним з найважливіших принципів саморозвитку,

– зазначили автори дослідження.

І хоча результати мають важливе значення для здорових людей, які хочуть поліпшити якість свого життя шляхом медитації, нове розуміння користі практики може також допомогти людям з аутизмом і хворобою Альцгеймера.

Ці захворювання супроводжуються проблемами з концентрацією уваги, тому медитація може бути чудовим рішенням!