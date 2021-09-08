У МОЗ назвали критичну кількість пацієнтів з COVID для медичної системи

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, яке навантаження спроможна витримати медична система під час нової хвилі коронавірусу.

Межа колапсу

Під час засідання парламентського комітету з питань здоров'я нації, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко назвав критичну кількість пацієнтів, яку можуть витримати українські лікарні.

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За його словами, медзаклади зможуть прийняти до 90 тисяч хворих на коронавірус, а ось більша кількість госпіталізацій буде критичною для медичної системи.

Система готова госпіталізувати максимум 90 тисяч пацієнтів, це питання критичного впливу на систему охорони здоров'я, коли ми знову зупинимо госпіталізації, надаючи пріоритет пацієнтам з коронавірусом,

– пояснив Ляшко.

Останні новини про коронавірус в Україні

Впродовж останньої доби коронавірусом інфікувались 2 772 людини.

Загалом в країні повідомили про 2 303 276 випадки захворювань на COVID-19.

Від ускладнень коронавірусної хвороби, на жаль, померли 54 114 пацієнти. Зокрема, сьогодні стало відомо про наймолодшу жертву коронавірусу – померла дівчинка, якій було 15 днів.

Проти коронавірусу вакцинували 5 666 017 людей – вони отримали першу дозу.

Незабаром Україна може повернутись в жовту зону – аби уникнути чергового локдауну. ЗМІ повідомляють, що це може статись вже через 2 тижні.

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