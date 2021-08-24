Загалом в країні провели вже 8 279 461 щеплення проти коронавірусу. Натомість за минулу добу, 23 серпня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 71 427 людей.

До теми Як вакцинувати весь світ і повторно щепити людей: вчені розглядають нову можливість

28 142 з них отримали першу дозу вакцини, а решта 43 285 людей – другу.

Впродовж доби працювали:

  • 604 мобільні бригади;
  • 2 321 пункт щеплення;
  • 328 центрів вакцинації.

Які вакцини використали в Україні станом на 24 серпня

  • Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Щеплено вакциною Coronavac – 1 405 652,
  • Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 691 620,
  • Щеплено вакциною AstraZeneca – 429 777,
  • Щеплено вакциною Moderna – 1 069 269,
  • Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 16297.