Загалом в країні провели вже 8 279 461 щеплення проти коронавірусу. Натомість за минулу добу, 23 серпня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 71 427 людей.
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28 142 з них отримали першу дозу вакцини, а решта 43 285 людей – другу.
Впродовж доби працювали:
- 604 мобільні бригади;
- 2 321 пункт щеплення;
- 328 центрів вакцинації.
Які вакцини використали в Україні станом на 24 серпня
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Щеплено вакциною Coronavac – 1 405 652,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 691 620,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 429 777,
- Щеплено вакциною Moderna – 1 069 269,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 16297.