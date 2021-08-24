Скільки COVID-щеплень зробили в Україні за пів року вакцинальної кампанії

Від початку вакцинальної кампанії станом на 24 серпня в Україні проти коронавірусу вакцинували 5 099 802 мешканців країни. 5 099 800 з них отримали першу дозу вакцини, а повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 179 661 людина.

Загалом в країні провели вже 8 279 461 щеплення проти коронавірусу. Натомість за минулу добу, 23 серпня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 71 427 людей.

До теми Як вакцинувати весь світ і повторно щепити людей: вчені розглядають нову можливість

28 142 з них отримали першу дозу вакцини, а решта 43 285 людей – другу.

Впродовж доби працювали:

604 мобільні бригади;

2 321 пункт щеплення;

328 центрів вакцинації.

Які вакцини використали в Україні станом на 24 серпня

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Щеплено вакциною Coronavac – 1 405 652,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 691 620,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 429 777,

Щеплено вакциною Moderna – 1 069 269,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 16297.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні стартувала рівно пів року тому, 24 лютого. Щеплення розпочали препаратом CoviShield – вакциною AstraZeneca, виготовленою в Індії. Першу партію препарату доставили в Україну 23 лютого.