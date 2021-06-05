Згідно з інформацією МОЗ, станом на 30 травня від початку вакцинальної кампанії в Україні утилізували 742 дози вакцини проти коронавірусу. Їх розбили чи пошкодили, сюди входять також дози, які не підлягають використанню.

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Кількість втрачених доз за виробниками:

Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) – 654,

Coronavac (Sinovac Biotech) – 11,

Comirnaty (вакцина Pfizer та BioNTech) – 12,

AstraZeneca – 65.

Міста, які втратили найбільше вакцин

У повідомленні йдеться, що Івано-Франківська область втратила найбільше доз вакцини Covishield – 533. Натомість у Сумській області утилізували більш ніж половину втрачених доз Coronavac – 6.

Тим часом всі утилізовані дози Pfizer (12), про які згадано вище, втратили у Києві.

А ось що стосується AstraZeneca, то Запорізька область втратила більшу частину з них – 40 доз.

Скільки коштів втратили через невикористання цих доз – невідомо, тому що "інформація щодо вартості та суми витрачених коштів на придбання вакцини є конфіденційною",

– заявили у МОЗ.

Темпи вакцинальної кампанії в Україні

Зауважимо, що станом на 5 червня в Україні проти коронавірусу вакцинували 1 177 373 людей. 1 177 371 українець отримав тільки першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози – 145 792 людини.

Загалом в країні проведено 1 323 163 щеплення.