Згідно з інформацією МОЗ, станом на 30 травня від початку вакцинальної кампанії в Україні утилізували 742 дози вакцини проти коронавірусу. Їх розбили чи пошкодили, сюди входять також дози, які не підлягають використанню.
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Кількість втрачених доз за виробниками:
- Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) – 654,
- Coronavac (Sinovac Biotech) – 11,
- Comirnaty (вакцина Pfizer та BioNTech) – 12,
- AstraZeneca – 65.
Міста, які втратили найбільше вакцин
У повідомленні йдеться, що Івано-Франківська область втратила найбільше доз вакцини Covishield – 533. Натомість у Сумській області утилізували більш ніж половину втрачених доз Coronavac – 6.
Тим часом всі утилізовані дози Pfizer (12), про які згадано вище, втратили у Києві.
А ось що стосується AstraZeneca, то Запорізька область втратила більшу частину з них – 40 доз.
Скільки коштів втратили через невикористання цих доз – невідомо, тому що "інформація щодо вартості та суми витрачених коштів на придбання вакцини є конфіденційною",
– заявили у МОЗ.
Темпи вакцинальної кампанії в Україні
Зауважимо, що станом на 5 червня в Україні проти коронавірусу вакцинували 1 177 373 людей. 1 177 371 українець отримав тільки першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози – 145 792 людини.
Загалом в країні проведено 1 323 163 щеплення.