На скільки COVID-вакцини ефективні проти нових штамів коронавірусу

Експерти оцінили ефективність вакцин проти коронавірусу від нових штамів хвороби. Дослідники розглядали дієвість препаратів проти варіантів з Індії та Британії.

Урядова організація Публічне Здоров'я Англії (PHE) дослідила, на скільки вакцини від Pfizer-BioNtech та AstraZeneca ефективні проти нових штамів коронавірусу SARS-CoV-2. Висновки експертів досить позитивні.

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Дві дози вакцини Pfizer-BioNtech майже однаково захищають як від індійського, так і від британського штамів коронавірусу.

Результати ефективності вакцини від компанії AstraZeneca дещо нижчі, але все одно достатні високі.

Результати дослідження:

Одна доза вакцини від Pfizer-BioNtech захищає від індійського штаму коронавірусу B.1.617.2 на 33%, а дві – на 88%.

2 дози Pfizer-BioNtech ефективні проти британського штаму коронавірусу "B.1.1.7" на 93%.

Перша доза вакцини від AstraZeneca захищає від індійського штаму на 33%.

Натомість 2 дози цього препарату захищають від "індійського" штаму на 60%, а від "британського" – на 66%.

Зазначається, що максимальний захист вакцини надають через два тижні після другого щеплення.

Міністр охорони зауважив, що ці дані показують "абсолютну необхідність" отримання двох доз вакцини проти коронавірусу.