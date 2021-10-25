За даними міністерства, на сьогодні в Україні понад 29 тисяч дітей хворіють на COVID-19. З них на стаціонарному лікуванні перебуває 760 хворих на коронавірусну хворобу та 340 – з підозрою на неї. Зайнятість призначених для неповнолітніх із COVID-19 ліжок становить 22%.

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З понеділка в більшості шкіл розпочались канікули. Канікули – це вдалий час для батьків нагадати дітям основні правила, яких варто дотримуватись, щоб не захворіти на коронавірусну хворобу,

– зауважують у Міністерстві охорони здоров'я.

Як зменшити ризик зараження коронавірусом у дітей

Навчіть дітей правильно мити руки. Не менше 20 секунд, ретельно та з милом, особливу увагу варто приділяти місцю під нігтями, там збирається найбільше бруду.

Розкажіть їм про те, що захисну маску важливо використовувати не лише у школі, а у всіх інших громадських місцях.

Нагадайте, що торкатись обличчя немитими руками – небезпечно.

Поясність дітям, що під час кашлю та чхання потрібно прикриватись серветкою, після цього викинути її та вимити руки.

Попросіть дитину дотримуватись дистанції у громадських місцях.

Якщо дитина захворіла, то тримайте її вдома. Уважно слідкуйте за симптомами, проконсультуйтесь із сімейним лікарем. Якщо у родині кілька дітей, намагайтесь тримати хворих і здорових дітей окремо.

Ситуація в Україні: коротко

Джерело: МОЗ