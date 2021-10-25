Скільки дітей померло від коронавірусу в Україні
За час пандемії в Україні коронавірусну хворобу діагностували у 152 790 дітей. Забрала хвороба життя 42 неповнолітніх українців.
За даними міністерства, на сьогодні в Україні понад 29 тисяч дітей хворіють на COVID-19. З них на стаціонарному лікуванні перебуває 760 хворих на коронавірусну хворобу та 340 – з підозрою на неї. Зайнятість призначених для неповнолітніх із COVID-19 ліжок становить 22%.
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З понеділка в більшості шкіл розпочались канікули. Канікули – це вдалий час для батьків нагадати дітям основні правила, яких варто дотримуватись, щоб не захворіти на коронавірусну хворобу,
– зауважують у Міністерстві охорони здоров'я.
Як зменшити ризик зараження коронавірусом у дітей
- Навчіть дітей правильно мити руки. Не менше 20 секунд, ретельно та з милом, особливу увагу варто приділяти місцю під нігтями, там збирається найбільше бруду.
- Розкажіть їм про те, що захисну маску важливо використовувати не лише у школі, а у всіх інших громадських місцях.
- Нагадайте, що торкатись обличчя немитими руками – небезпечно.
- Поясність дітям, що під час кашлю та чхання потрібно прикриватись серветкою, після цього викинути її та вимити руки.
- Попросіть дитину дотримуватись дистанції у громадських місцях.
Якщо дитина захворіла, то тримайте її вдома. Уважно слідкуйте за симптомами, проконсультуйтесь із сімейним лікарем. Якщо у родині кілька дітей, намагайтесь тримати хворих і здорових дітей окремо.
Ситуація в Україні: коротко
Джерело: МОЗ
- В Україні за останню добу підтвердили 14 634 нових COVID-випадки. До лікарень госпіталізували 3 912 людей з симптомами коронавірусу. На жаль, від ускладнень померли ще 330 пацієнтів.
- Наразі у червону зону входять 6 регіонів: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська.
- Рівненська та Миколаївська області переходять до червоної зони карантину відзавтра, з 26 жовтня.
- Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували 2 784 039 випадків інфікування коронавірусною хворобою.