У віковій групі від 16 до 18 проти коронавірусу вакцинувались 12 703 людини. З них у Києві вакцинували 1 225, у Дніпропетровській – 924, у Полтавській області – 830.
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Натомість у віці від 12 – 16 років вакцинувалися всього 2 336 мешканців України.
У яких регіонах вакцинували найбільше дітей у віці 12 – 16 років
Лідерами є Чернівецька і Дніпропетровська області, там щеплення отримали 426 і 301 дитина відповідно.
Натомість найменше дітей вакцинували у Луганській (18) і Львівській (3) областях.
Зауважимо, що в Україні дозволена вакцинація дітей незалежно від приналежності до групи ризику та інших соціальних факторів. Щеплення можна зробити препаратом Comirnaty від компаній Pfizer та BioNTech.
Умови вакцинації дітей в Україні
- Діти, яким за станом здоров'я не загрожує важка форма COVID-19, можуть зробити щеплення тільки за умови наявності вакцини.
- Протипоказання до вакцинації таке ж, як і у дорослих – наявність алергії на один з компонентів препарату Comirnaty.
- Препарат потрібно вводити двома дозами з інтервалом між щепленням від 21 до 28 днів.
- Якщо дитину потрібно вакцинувати й від інших хвороб (до прикладу, проти грипу) – необхідно дотримуватись 14-денного інтервалу між введенням різних препаратів. Виняток – екстрена вакцинація.