Скільки дітей вакцинували проти коронавірусу в Україні

Станом на 27 жовтня проти COVID-19 вакцинувалися понад 15 тисяч українців молодше ніж 18 років. Більшість з них у віковій категорії від 16 до 18 років.

У віковій групі від 16 до 18 проти коронавірусу вакцинувались 12 703 людини. З них у Києві вакцинували 1 225, у Дніпропетровській – 924, у Полтавській області – 830.

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Натомість у віці від 12 – 16 років вакцинувалися всього 2 336 мешканців України.

У яких регіонах вакцинували найбільше дітей у віці 12 – 16 років

Лідерами є Чернівецька і Дніпропетровська області, там щеплення отримали 426 і 301 дитина відповідно.

Натомість найменше дітей вакцинували у Луганській (18) і Львівській (3) областях.

Зауважимо, що в Україні дозволена вакцинація дітей незалежно від приналежності до групи ризику та інших соціальних факторів. Щеплення можна зробити препаратом Comirnaty від компаній Pfizer та BioNTech.

Діти, яким за станом здоров'я не загрожує важка форма COVID-19, можуть зробити щеплення тільки за умови наявності вакцини .

. Протипоказання до вакцинації таке ж, як і у дорослих – наявність алергії на один з компонентів препарату Comirnaty.

Препарат потрібно вводити двома дозами з інтервалом між щепленням від 21 до 28 днів.

Якщо дитину потрібно вакцинувати й від інших хвороб (до прикладу, проти грипу) – необхідно дотримуватись 14-денного інтервалу між введенням різних препаратів. Виняток – екстрена вакцинація.

Щеплення дітей у віці від 12 до 16 років проводиться лише за згоди батьків і лише у їхній присутності. Натомість підліток від 16 років може самостійно узгодити вакцинацію зі своїм лікарем.